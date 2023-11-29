İsrail Gazze Şeridi'nden 2 esirin bırakıldığını doğruladı

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Rusya-İsrail çifte vatandaşı 2 esirin Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkililerine teslim edildiğini doğruladı.

İsrail ordu sözcülüğü, Uluslararası Kızılhaç Örgütünden verilen bilgiye göre 2 İsralli esirin Kızılhaç'a teslim edildiği ve İsrail'e doğru yolda olduğu ifade edildi.

Serbest bırakılan iki kişinin bu akşam Gazze Şeridi'nden serbest bırakılması planlanan İsrailli esirlerin dışında olduğu aktarıldı.

Hamas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarına karşılık 2 Rus vatandaşının serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Hamas'tan yapılan son açıklamada da, "2 Rus vatandaşının Kızılhaç'a teslim edildiği ve kendilerini karşılayacak Rusya Dışişleri Bakanlığı temsilcilerine doğru yolda olduğu" aktarıldı.

Hamas, 26 Kasım'da da yine Putin'in çabalarına karşılık Rus vatandaşlığı da bulunan bir İsrailli esiri serbest bırakmıştı.

İsrail basını söz konusu esirlerin Rusya vatandaşlığı bulunan 2 İsrailli olduğunu yazmıştı.

Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında, bugün Gazze Şeridi'nden İsrailli 10 kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 30 kadın ve çocuk esirin serbest bırakılması bekleniyor.