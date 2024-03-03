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İsrail Gazze'ye 6 dakika içinde 50 saldırı düzenlediğini duyurdu

Ajans Haberleri
  • 03.03.2024 12:24
  • Giriş: 03.03.2024 12:24
  • Güncelleme: 03.03.2024 12:24
Kaynak: AA
İsrail Gazze'ye 6 dakika içinde 50 saldırı düzenlediğini duyurdu

İsrail ordusu, son 24 saatte 90 Filistinlinin öldürüldüğü Gazze Şeridi'nin en büyük ikinci kenti Han Yunus'ta 6 dakika içinde 50 noktayı bombaladığını bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus'un batısına yoğun saldırılar düzenlendiği belirterek, bölgedeki Hamas savaşçılarının ve altyapısının yok edildiği ileri sürüldü.

Bölgede 6 dakika içinde 50 noktanın havadan ve topçu birlikleriyle karadan bombalandığını kaydeden İsrail ordusu, söz konusu saldırıların karadaki İsrail askerlerine yardım amaçlı gerçekleştirildiğini savundu.

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