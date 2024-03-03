İsrail Gazze'ye 6 dakika içinde 50 saldırı düzenlediğini duyurdu
Kaynak: AA
İsrail ordusu, son 24 saatte 90 Filistinlinin öldürüldüğü Gazze Şeridi'nin en büyük ikinci kenti Han Yunus'ta 6 dakika içinde 50 noktayı bombaladığını bildirdi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus'un batısına yoğun saldırılar düzenlendiği belirterek, bölgedeki Hamas savaşçılarının ve altyapısının yok edildiği ileri sürüldü.
Bölgede 6 dakika içinde 50 noktanın havadan ve topçu birlikleriyle karadan bombalandığını kaydeden İsrail ordusu, söz konusu saldırıların karadaki İsrail askerlerine yardım amaçlı gerçekleştirildiğini savundu.