İsrail, Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, gece boyu Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinliyi öldürdü, çok sayıda kişiyi de yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece boyu hava, kara ve denizden başta Gazze kent merkezi, Han Yunus ve Beyt Lahiya olmak üzere farklı noktalara yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail ordusunun Gazze kent merkezi ile es-Sabra Mahallesi ve Han Yunus'un batı kesimine düzenlediği yoğun saldırılarda onlarca kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun ayrıca savaş uçakları ve insansız hava araçları (İHA) ile Gazze kent merkezinin doğusundaki eş-Şaaf bölgesinde bulunan evlere düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.