İsrail, Gazze'ye hava saldırıları düzenledi: Onlarca Filistinli öldü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere yönelik saldırıları sürüyor. İsrail savaş uçakları, dün, Derac, Tuffah ve Eski Şehir gibi çok sayıda bölgeyi yoğun şekilde bombaladı. Saldırılarda onlarca Filistinli öldü.

Güncel 08.07.2024 09:20 Giriş: 08.07.2024 09:20

Güncelleme: 08.07.2024 09:26 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA