İsrail Gazze'ye savaş uçağıyla saldırdı: En az 11 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail savaş uçakları gece boyunca Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide kasabasının güney girişinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.

Saldırıda en az 10 kişi ölürken, çok sayıda kişi de yaralandı.

HAN YUNUS HEDEF ALINDI

Kuzeydeki Gazze kentine bağlı Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi hedef alan saldırıda ise 1 kişi öldü, bazıları da yaralandı.

Güneydeki Han Yunus kentinde bulunan Hamed bölgesi yakınlarında yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına ateş açılırken, Avrupa Hastanesi yakınlarında da bir ev bombalandı. Bu saldırılarda da yaralananlar oldu.