İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarda 866 askerinin öldüğünü açıkladı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen askerlerinin sayısı 866 oldu.

İsrail ordusunun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana yaralanan ya da ölen İsrail askerlerine dair bilgi verildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısının 866'ya, yaralı sayısının da 5 bin 937'ye yükseldiği belirtildi.

Kara saldırılarının başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısının ise 424'e çıktığı kaydedildi.

İsrail ordusu, 6 Haziran'da yaptığı açıklamada Gazze'deki çatışmalarda 4 askerinin öldüğünü, 5 askerinin yaralandığını belirtmişti.