İsrail, Gazze'yi vurdu: 21 kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarından aktardığı habere göre, Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ebu Ataya ve Ebu Şumeys ailelerinin evlerine düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 13 Filistinli öldü.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının, kuzeyde yer alan Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde sığınmacıların kaldığı "Eş-Şucaiyye" okulunu vurduğu kaydedildi.

BİR BİNA BOMBALANDI

Açıklamada, saldırıda 7 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Öte yandan görgü tanıkları İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırı bombaladığını, saldırıda 1 kişinin öldüğünü aktardı.

Ayrıca İsrail güçlerinin, Refah kentinin kuzey bölgelerini topçu atışlarıyla hedef aldığı bilgisi verildi. İsrail ordusunun, Han Yunus kentinin doğusunda El-Fuhari bölgesindeki arazilerde hafriyat yapmayı sürdürdüğü belirtildi.

Yerel kaynaklar, Deyr el-Belah kentinin çeşitli yerlerine yoğun topçu saldırıları düzenlendiğini, Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğusunda bir binanın havaya uçurulduğunu ifade etti.