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İsrail, Gazze’de 20’den fazla Hamas mensubunu esir aldığını duyurdu

İsrail ordusu, topyekün ablukaya alarak havadan ve karadan saldırılarını sürdüğü Gazze Şeridi’nde, Filistin direniş hareketi Hamas’ın 20’den fazla mensubunu esir aldığını bildirdi.

Dünya
  • 12.11.2023 22:16
  • Giriş: 12.11.2023 22:16
  • Güncelleme: 12.11.2023 22:17
Kaynak: AA
İsrail, Gazze’de 20’den fazla Hamas mensubunu esir aldığını duyurdu
FOTOĞRAF: AA

İsrail ordusu, topyekün ablukaya alarak havadan ve karadan saldırılarını sürdüğü Gazze Şeridi’nde, Filistin direniş hareketi Hamas’ın 20’den fazla mensubunu esir aldığını bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze’de ordu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından yirmiden fazla Hamas mensubunun esir alındığı belirtildi.

Açıklamada, Hamas esirlerinin, soruşturma için İsrail’e nakledildikleri belirtildi.

Hamas mensuplarına yönelik soruşturmanın, "kara harekatı kapsamında sahadan istihbarat elde etmek amacıyla" yapılacağı aktarıldı.

İsrailin yoğun bakım ünitesini, ameliyathaneyi ve doğumhaneyi hedef aldığı bildirildi
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