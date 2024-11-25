İsrail Gazze’de 44 bin 235 Filistinliyi katletti!

İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 235’e, yaralananların sayısının ise 104 bin 638'e yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 416 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 235’e ulaştı.

Saldırılarda yaralananların sayısı ise 104 bin 638'e yükseldiği belirtildi.

SALGIN HASTALIKLAR ARTABİLİR

Öte yandan İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze kentinde, yoğun kalabalık ve imkansızlıklar nedeniyle kış mevsimiyle beraber salgın hastalıkların yayılabileceği uyarısı yapıldı.

Gazze Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'deki imkansızlıklar nedeniyle sığınma merkezleri ve kamplara yeterli hizmetin verilemediği ve kaynakların yetersiz olduğu belirtildi.

Kış mevsiminin gelmesiyle mevcut insani krizlerin giderek büyüdüğüne işaret edilen açıklamada, "Belediye tarafından sunulan temel hizmetlere duyulan gereksinim artıyor. Ancak mevcut imkansızlıklar, hastalıkların artmasına ve salgınların yayılmasına neden olabilir" denildi.

İsrail'in kuzeye yönelik sıkı ablukası ve saldırıları nedeniyle yoğun göç alan Gazze kentinde, yerinden edilmiş çok sayıda kişinin kentteki meydanlara ve okullara sığınmak zorunda kaldığı ifade edildi.

"BÜYÜK ÇAPTA ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU"

"Sığınmacı sayısına paralel olarak kentteki su, kanalizasyon ve çöplerin toplanması gibi çeşitli hizmet ihtiyaçları arttı. Kentin hali hazırda yaşadığı sağlık ve çevre sorunları katlandı" ifadesine yer verilen açıklamada, "Zorunlu göçün ardından mevcut durum daha zor bir hal aldı. Oldukça sınırlı imkanların olduğu kentte büyük çapta çöp yığınları oluştu. Suya talep çok arttı" ifadesine yer verildi.

Kentteki çevre ve sağlık sorunlarına acilen bir çözüm getirilmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarından, sığınmacıların temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli imkanların sağlanması istendi.