İsrail, Gazze’de askeri üsler inşa ediyor

İsrail ordusu son aylarda Gazze’de yeni askeri üsler inşa etti.

ABD merkezli The New York Times, uydu görüntüleri ve video analizlerine dayandırdığı haberinde İsrail’in Gazze'nin merkezi bölgelerinde son aylarda askeri varlığını artırıp, askeri üsler inşa ettiğini belirtti. Times, bu adımların İsrail'in bölge üzerinde uzun vadeli kontrol sağlama hazırlığı içinde olduğunun ve Gazze topraklarında kalmak istediğinin bir işareti olduğunu yazdı.

NETZARİM KORİDORU

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinde savaşın başlamasından kısa bir süre sonra Gazze'yi ortadan ikiye ayıran “Netzarim koridoru’’ olarak isimlendirdiği hattı kontrol altına almıştı. Hattın kuzeyinde savaş nedeniyle yerinden olan yüz binlerce Filistinli’nin kuzeye geçişini de engellemişti.

Times’ın analizlerine göre; yaklaşık bin 600 kilometrekarelik bu bölge ve çevresinde son üç ayda 600'den fazla bina yıkıldı ve çok sayıda yeni askeri üs kuruldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyah dahil İsrailli yetkililer, Gazze'deki güvenlik kontrolünü savaş sonrasında da sürdüreceklerini vurgularken, İsrail ordusu, yeni askeri üslerin operasyonel ihtiyaçlar için yapıldığını belirtiyor.