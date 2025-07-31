İsrail, Gazze’de ateşkes şartlarını reddetti: Çekilme ve Refah Kapısı taleplerine onay yok

İsrail'in, Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı düzenlemelerde, Philadelphi Koridoru ile Gazze'deki tampon bölgelerden çekilmeyi ve Refah Sınır Kapısını açmayı reddettiği belirtildi.

İsrail basınında, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına verdiği yanıtta yapılan ve arabuluculara iletilen değişikliklerin ayrıntıları paylaşıldı.

Kanal 13 Televizyonunun haberine göre, İsrail, Philadelphi Koridoru ile "devletin, Gazze sınırındaki İsrail yerleşimlerinin güvenliğini sağlama kapasitesini zayıflatacağı iddiasıyla" Gazze'de sınır boyu uzanan tampon bölgelerden çekilmeyi reddetti.

Tel Aviv yönetimi, Hamas'ın Filistinli esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili taleplerine de "çok sayıda Filistinlinin serbest bırakılmasının, Gazze'deki İsrailli esirlerle ilgili bir anlaşmaya varılmasına olanak sağlamayacağı" iddiasıyla karşı çıktı.

İsrail, Hamas'ın, "Refah Sınır Kapısının açılması ve insani yardım dağıtım mekanizmasının değiştirilmesi talebini" de kesin bir dille reddetti.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre ise Hamas'ın, "Gazze İnsani Yardım Vakfı"na bağlı yardım dağıtım merkezlerinin kapatılması ve Birleşmiş Milletler aracılığıyla eski dağıtım mekanizmasının sürdürülmesi" talebini kabul etmedi.

İsrail ayrıca, ölü esirlere karşılık Filistinli esir ve mahkumları serbest bırakma, Gazze'deki tampon bölgenin daraltılması ve ordunun Han Yunus ve Refah'ın büyük bölümünden çekilme talebini de onaylamadı.

Kanal 13 Televizyonunun haberine göre de İsrail, arabuluculara ilettiği taslakta, askeri güçlerinin önemli bir kısmını 60 gün içinde (ateşkes süresi) geri çekmeye hazır olduğunu ancak savaşı sonlandırmaya hazır olmadığını iletti.

İsrail basınında ayrıntıları yer alan "ateşkes anlaşmasıyla ilgili bu taslağa" Hamas'tan henüz cevap gelmedi.

MÜZAKERE SÜRECİNDE YAŞANAN TIKANIKLIK

Hamas, 24 Temmuz'da İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Mısır ile Katar 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki müzakerelerin istişare amacıyla askıya alınmasının normal bir durum olduğunu bildirmişti.