İsrail, Gazze’de ateşkesi yine ihlal etti: Han Yunus’a saldırı

İsrail ordusu, ateşkesi bir kez daha ihlal ederek, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine saldırı düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait insansız hava uçaklarının (İHA) Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesine düzenlediği saldırıda bir grup Filistinli yaralandı.

Kentin doğusundaki Abasan Kebir beldesi ve çevresi ile Hansa Okulu top atışlarıyla hedef alındı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı sahilinde ise İsrail askerleri bazı kayıkları vurdu.

2 YILLIK YIKIM VE ATEŞKESİN İHLALİ

İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı iki yıllık saldırılar, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasıyla sona ermiş görünse de fiiliyatta işgal ve ihlaller sürüyor.

Ekim 2023'ten bu yana 68 bin 865 Filistinli hayatını kaybetti, 170 bin 670 kişi yaralandı. Ölenlerin ve yaralıların çoğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.

BM, Gazze’deki altyapının yüzde 90’ının tahrip olduğunu, yeniden inşa maliyetinin ise yaklaşık 70 milyar dolar olduğunu açıkladı.

İsrail, ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra da anlaşmayı defalarca ihlal etti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre bu ihlaller sonucu 226 Filistinli öldürüldü, 600 kişi yaralandı.