İsrail Gazze’de gazetecileri de katlediyor: Can kaybı 201’e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki katliamlarına devam ederken bölgedeki gerçekliği dünyaya servis etmeye çalışan gazeteciler de bombaların hedefi oluyor.

Gazze’deki Hükümet Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısının 201’e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, “Hükümet Medya Ofisi, İsrail işgalinin Filistinli gazetecileri hedef almasını, öldürmesini ve suikast düzenlemesini en güçlü şekilde kınamaktadır. Bu iğrenç ve vahşi suçun işlenmesinden İsrail işgalini, Amerikan yönetimini ve Birleşik Krallık, Almanya ile Fransa gibi soykırım suçuna iştirak eden ülkeleri tamamen sorumlu tutuyoruz” denildi.

Ofis ayrıca uluslararası topluma İsrail’in işlediği suçların uluslararası mahkemelerde yargılanması ve işgal suçlularının adalete teslim edilmesi çağrısında bulunulurken, “Soykırım suçunu durdurmak için ciddi ve etkili bir baskı uygulamaya ve Filistin’deki gazeteciler ile medya çalışanlarını korumaya ve onları öldürme suçunu durdurmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

5 GAZETECİ DAHA KATLEDİLDİ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda El-Kuds el-Yevm (alqudstoday-tv) televizyonuna ait canlı yayın aracına bombalı saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda televizyon çalışanlarından 5'inin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, ölenlerin foto muhabiri Eymen el-Cedy ile gazeteciler Faysal Ebu el-Kumsan, İbrahim eş-Şeyh Ali, Muhammed el-Led'a ve Fadi Hassune olduğu kaydedildi