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İsrail Gazze’de okulu vurdu: En az 20 ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir okul ve anaokuluna düzenlediği saldırılarda en az 20 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Dünya
  • 26.05.2025 08:10
  • Giriş: 26.05.2025 08:10
  • Güncelleme: 26.05.2025 08:12
Kaynak: İHA
İsrail Gazze’de okulu vurdu: En az 20 ölü
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Filistinlilere yönelik saldırılarına devam eden İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde yeni katliamlara imza attı.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Gazze şehrindeki el-Daraj bölgesinde bulunan ve yerinden edilmiş sivillere ev sahipliği yapan Fehmi el-Cercavi Okulu İsrail ordusunun hedefi oldu.

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 19 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, enkaz altında kalanları arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Deir-el Balah şehri yakınlarındaki Maghazi Mülteci Kampı’nda bulunan yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir anaokulunun bombalanması sonucunda ise 1 kişinin öldüğü kaydedildi. Saldırılarda onlarca kişinin yaralandığı ve ölü sayısının artabileceği aktarıldı.

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