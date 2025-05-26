İsrail Gazze’de okulu vurdu: En az 20 ölü

Filistinlilere yönelik saldırılarına devam eden İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde yeni katliamlara imza attı.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Gazze şehrindeki el-Daraj bölgesinde bulunan ve yerinden edilmiş sivillere ev sahipliği yapan Fehmi el-Cercavi Okulu İsrail ordusunun hedefi oldu.

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 19 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, enkaz altında kalanları arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Deir-el Balah şehri yakınlarındaki Maghazi Mülteci Kampı’nda bulunan yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir anaokulunun bombalanması sonucunda ise 1 kişinin öldüğü kaydedildi. Saldırılarda onlarca kişinin yaralandığı ve ölü sayısının artabileceği aktarıldı.