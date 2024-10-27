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İsrail, Gazze’de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı: 3’ü gazeteci 9 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Şati Mülteci Kampı’nda yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Asmaa Okulu’na düzenlediği saldırıda 3’ü gazeteci 9 sivil hayatını kaybetti.

Dünya
  • 27.10.2024 18:31
  • Giriş: 27.10.2024 18:31
  • Güncelleme: 27.10.2024 18:47
Kaynak: İHA
İsrail, Gazze’de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı: 3’ü gazeteci 9 kişi öldü
FOTOĞRAF: AA

İsrail, Gazze Şeridi’nde yine sivillerin sığındığı okulu hedef aldı.

İsrail güçlerinin bölgenin kuzeyindeki Şati Mülteci Kampı’nda yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Asmaa Okulu’na düzenlediği saldırıda 3’ü gazeteci 9 sivil hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden Filistinli gazetecilerin Saed Radwan, Hamza Abu Salmiya ve Al- Hanin Mahmoud Baroud olduğu bildirildi.

Açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana öldürülen gazeteci sayısının 180’e yükseldiği aktarıldı.

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