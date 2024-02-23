İsrail Gazze’de yerleşim yerini vurdu: 24 ölü

İsrail’in Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde sivillerin sığındığı binaya düzenlediği saldırıda 24 Filistinli hayatını kaybetti.



İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılar devam ediyor.

İsrail güçleri, son olarak Filistinlilerin sığındığı bir binayı hedef aldı.

Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde Ebu Zuaiter ailesine ait olduğu öğrenilen binaya düzenlenen saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 24 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırıda çok sayıda Filistinli de yaralandı.