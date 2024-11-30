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İsrail Gazze’de yerleşim yerlerini hedef aldı: 18 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İsrail ordusunun Gazze şehrindeki Şeyh Radvan ve Ebu İskender mahallelerine yönelik saldırılarında en az 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Dünya
  • 30.11.2024 02:00
  • Giriş: 30.11.2024 02:00
  • Güncelleme: 30.11.2024 02:57
Kaynak: İHA
İsrail Gazze’de yerleşim yerlerini hedef aldı: 18 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
AA

Filistin’de saldırılarını sürdüren İsrail, bir kez daha Gazze şehrindeki yerleşim yerlerini hedef aldı.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusunun Şeyh Radvan Mahallesi’ne düzenlediği saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Ebu İskender Mahallesi’ndeki bir evi hedef alan saldırıda ise en az 10 kişi yaşamını yitirdi. Her iki saldırıda da çok sayıda kişi yaralandı.

75 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail ordusunun günün erken saatlerinde Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentine düzenlediği 2 ayrı saldırıda 75 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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