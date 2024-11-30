İsrail Gazze’de yerleşim yerlerini hedef aldı: 18 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Filistin’de saldırılarını sürdüren İsrail, bir kez daha Gazze şehrindeki yerleşim yerlerini hedef aldı.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusunun Şeyh Radvan Mahallesi’ne düzenlediği saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Ebu İskender Mahallesi’ndeki bir evi hedef alan saldırıda ise en az 10 kişi yaşamını yitirdi. Her iki saldırıda da çok sayıda kişi yaralandı.

75 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail ordusunun günün erken saatlerinde Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentine düzenlediği 2 ayrı saldırıda 75 Filistinli hayatını kaybetmişti.