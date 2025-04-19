İsrail Gazze’de yine sivillere saldırdı: En az 7 can kaybı, çok sayıda yaralı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus şehrinde bulunan ev ve çadırlara düzenlediği son saldırılarda en az 7 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Gazze Şeridi’ndeki katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, bir kez daha sivilleri hedef aldı.
Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail’in Han Yunus şehrindeki bir evi bombalaması sonucunda en az 2 kişi hayatını kaybetti.
Ayrıca, Han Yunus şehrine bağlı El Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir çadıra helikopter ile saldırı düzenlendiği ve en az 5 kişinin öldüğü aktarıldı.
Her iki saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusundan saldırıların amacına dair açıklama yapılmadı.