İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den İHA saldırısında vurulan üsse ziyaret

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İHA saldırısında vurulan İsrial üssünü ziyaret etti

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Halevi, 4 askerin öldüğü, 58 askerin de yaralandığı Hayfa'nın güneyinde yer alan askeri üsse gitti.

Burada askerlerle bir araya gelen Halevi, dünkü (13 Ekim Pazar) saldırının acı verici sonuçları olduğunu ifade etti.

Hizbullah, Hayfa'nın güneyinde İsrail ordusuna ait askeri üsse İHA ile saldırı düzenlemişti.

Saldırıda 4 asker ölmüş 58 asker de yaralanmıştı. Sosyal medyada, saldırı sırasında Halevi'nin de hedef alınan üste olduğu ve öldüğü yönünde iddialar yer almıştı.