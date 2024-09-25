İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den Lübnan'a kara harekatı sinyali

İsrail'in Lübnan'ın yönelik hava saldırıları devam ederken, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan'a kara harekatı sinyali verdi. Halevi, Lübnan sınırındaki birliklere, Lübnan'a devam eden hava saldırılarının birliklerin muhtemel kara harekatına zemin hazırlamak için olduğunu ifade etti. Halevi, “Üzerimizden geçen jetleri duyuyorsunuz, bütün gün vuruyoruz. Hem sizin (Lübnan'a) girişiniz ihtimaline karşı bölgeyi hazırlamak hem de Hizbullah'a darbe indirmeye devam etmek için” dedi.

Hizbullah'ın İsrail'in başkenti Tel Aviv'i hedef almasına değinen Halevi, "Hizbullah bugün menzilini genişletti. Bugün ilerleyen saatlerde çok güçlü bir yanıt alacak. Devam edeceğiz, durmuyoruz ve her yerde vurmaya devam ediyoruz. Amaç çok açık kuzeydeki yerinden edilmiş sakinleri güvenli bir şekilde evlerine geri döndürmek” dedi.