İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: “Gazze Şeridi’ne gireceğiz”

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, bombardıman ve abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik kara harekatına işaret ederek, “Gazze Şeridi’ne gireceğiz” dedi.

İsrail ordu sözcülüğünün paylaştığı görüntülere göre İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail ordusunun “Golani Tugayı” askerlerine seslendi.

Halevi, konuşmasında, “Gazze Şeridi'ne gireceğiz. Hamas'a bağlı unsurları ortadan kaldırmak amacıyla operasyonel bir görev üstleneceğiz. Ayrıca, iki hafta önce cumartesi günü (7 Ekim) gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenlerin görüntülerini ve sahnelerini de aklımızda tutacağız” ifadelerini kullandı.

"ONLARA KARŞI HAZIRLANIYORUZ"

“Gazze karmaşık, Gazze aşırı kalabalık” şeklinde konuşan Halevi, İsrail’in kara harekatına karşı Hamas’ın hazırlık yaptığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

“Düşman orada birçok hazırlık yapıyor ama biz de onlara karşı hazırlanıyoruz. Kara harekatında İsrail ordusunun tüm yetenekleri bize eşlik ediyor. Bu düşünceyle cesur olun. Son derece kararlı olun ve askerlerinize yüksek güven duygusu aşılayın. Bu ruh zaferi getirecektir.”