İsrail Genelkurmay Başkanı ile CENTCOM Komutanı bir araya geldi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın "güvenlik ve stratejik konularda ortak durum değerlendirmesi" yaptığı bildirildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Michael Kurilla, İsrail’de bir araya geldi.

İran ve İsrail arasında gerilim devam ederken, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Michael Kurilla, İsrail’de bir araya geldi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, görüşmede, Ortadoğu'daki tehditlere yanıtın bir parçası olarak güvenlik konularının ele alındığı ifade edildi.

Kurilla'nın İsrail ziyaretinin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik Tahran'daki suikast sonrası İran'ın olası misillemesi öncesi gelmesi dikkati çekti.

Haniye, 31 Temmuz'da Tahran'da düzenlenen suikastta hayatını kaybetmiş, İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail olduğunu belirtmişti.