İsrail genelkurmay başkanı, "insani ara" bitince Gazze'ye saldırıyı onaylamış

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, çatışmalara verilen 4 günlük "insani aranın" ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı planını onayladığı belirtildi.

İsrail ordusunun sosyal medya hesaplarından Halevi ve 2 İsrailli üst düzey komutanın bir belge üzerinde çalıştığını gösteren fotoğraf paylaşıldı.

Paylaşımda, Halevi'nin 4 günlük "insani aranın" sona ermesinin ardından İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırı planını onayladığı kaydedildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlattığı saldırılara Hamas ile varılan esir takası mutabakatı kapsamında cuma sabahından itibaren 4 gün "insani ara" verilmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu da bugün işgal altındaki kuzey Gazze'ye giderek "insani ara" sonrası saldırılara devam edecekleri mesajını vermişti.

İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlayan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

ESİR TAKASI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Gazze Şeridi'nden 26 İsrailli esir ve İsrail hapishanelerinde tutuklu 78 Filistinli serbest bırakılmıştı.

İsrail Ordusu, Hamas’ın elindeki esirlerin 17’sini Kızılhaç’a teslim ettiğini duyurmuştu.