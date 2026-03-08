İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Lübnan açıklaması: Bu çok uzun zaman alacak

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan'a düzenledikleri saldırıların "çok uzun süre devam edeceğini" öne sürdü.

Zamir, Lübnan'a sürdürülen saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İran'ın uzantısı olduğunu ve ağır bir bedel ödediğini savundu.

İsrail Genelkurmay Başkanı, saldırıların ne kadar süreceğine ilişkin, "Bu çok uzun zaman alacak, buna hazırlıklı olmalısınız" ifadelerini kullandı.

Zamir, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hedef alınan otelde İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü komutanlarının hedef alındığını iddia etti.