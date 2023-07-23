İsrail Genelkurmay Başkanı yedek askerlerden orduya dönmelerini istedi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesini protesto etmek için gönüllü yedek askerlik hizmetini bırakan askerlere yazdığı mektupta, "Güçlü ve bütün bir ordumuz olmadan bu bölgede var olamayız" uyarısı yaptı.

İsrail ordu sözcülüğü, Halevi'nin gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı alanlara yönelik açık mektubunu paylaştı.

Mektubunda, İsrail toplumundaki tartışmanın hararetinin orduya sıçradığını ve "askeriyedeki uyuma etki ettiğini" aktaran Halevi, bu durumun "tehlikeli çatlaklara yol açabileceğini" belirtti.

Hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesini protesto etmek için görevi bıraktığını ve eğitimlere katılmayacaklarını açıklayan yedek askerlerden orduya dönmelerimi isteyen Halevi, "Eğer güçlü ve bütün bir ordumuz olmazsa, eğer en iyi seçenek orduda hizmet etmemekse, bu bölgede bir ülke olarak var olamayız." ifadelerini kullandı.