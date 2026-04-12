İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'den "İran'a saldırıya hazırlık" talimatı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yürütülen ABD-İran müzakerelerinden sonuç alınamaması üzerine İsrail ordusuna İran’a yönelik yeni saldırılara hazır olma talimatı verdi.

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre Zamir, diplomatik görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından orduda alarm seviyesinin yükseltilmesini istedi. İsrail ordusu kaynakları, ordunun İran'a yönelik daha önceki iki saldırı öncesine benzer bir uygulama çerçevesinde yeniden "hazırlık modu"na geçtiğini öne sürdü.

"HEDEF LİSTELERİ GENİŞLETİLİYOR" İDDİASI

İsrail Askeri İstihbarat Dairesi’nin (AMAN), İran’daki hedef listelerini güncelleme çalışmalarını hızlandırdığı iddia edildi. Söz konusu listede füze sistemleri, füze rampaları ve stratejik destek altyapılarının öncelikli hedefler arasında yer aldığı kaydedildi.

Askeri kaynaklar, İsrail’in hava savunma sistemlerini güçlendirdiğini ve farklı cephelerden gelebilecek eş zamanlı saldırıları da içeren çeşitli senaryolara yönelik hazırlıklarını artırdığını savundu.

İsrailli savunma yetkililerinin ise müzakerelerde taraflar arasındaki uçurumun derinleştiğini ve diplomatik çözüm için zamanın daraldığını değerlendirdiği aktarıldı.