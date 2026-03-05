İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir: İran'da sonraki aşamaya geçtik

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'a yönelik saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Zamir, ordunun İran’daki savaşın bir sonraki aşamasına geçtiğini söyledi.

İsrail'de yayın yapan Haaretz'in haberine göre Zamir, “İran rejiminin temellerine ve askeri kapasitesine verdiğimiz zararı artıracağız; elimizde henüz kullanmadığımız sürpriz hamleler de var” dedi.

Zamir şunları kaydetti:

“Hava Kuvvetleri pilotları 6.000’den fazla mühimmat kullandı. İran’ın hava savunma sistemlerinin yaklaşık yüzde 80’ini yok ettik ve İran hava sahasında neredeyse tam hava üstünlüğü sağladık. Ayrıca balistik füze fırlatma rampalarının yüzde 60’tan fazlasını etkisiz hale getirdik ve imha ettik.”