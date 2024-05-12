İsrail Genelkurmay Başkanı’ndan Netanyahu’ya eleştiri

İsrail basını, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin kabine toplantısında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu savaştan sonra Gazze’yi kimin yöneteceğine dair bir stratejisi olmadığı gerekçesiyle eleştirdiğini yazdı.

İsrail medyasına göre, bu hafta gerçekleştirilen kabine toplantısında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun savaş sonrası stratejisi ele alındı.

Habere göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi toplantıda Başbakan Binyamin Netanyahu’yu savaştan sonra Gazze’yi kimin yöneteceğine dair bir stratejisi olmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

Cibaliye’ye yeniden saldırı gerçekleştirildiğini hatırlatan Halevi, “Gazze Şeridi’nde Hamas dışında bir yönetim oluşturulmasına yönelik diplomatik süreç kaydedilmezse diğer bölgelerde de bir kez daha saldırı gerçekleştirmek durumunda kalacağız” ifadelerini kullandı.