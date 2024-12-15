İsrail, Golan Tepeleri'nde yerleşimini genişletiyor: "Demografik büyümeyi teşvik planı" onaylandı

İsrail'de hükümet, Suriye'de Beşar Esad iktidarının El Kaide kökenli Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) tarafından sonlandırılmasının ardından işgalini ilerlettiği Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşim birimlerinin genişletilmesine ilişkin "teşvik planını" onayladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı sayılan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişleten İsrail yönetimi, bölgede "demografik büyümeyi teşvik planını" onayladı.

Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Savaş ve Suriye'ye bakan yeni cepheyi göz önünde tutarak Golan'daki İsrail nüfusunu iki katına çıkarma arzusuyla hareket ettiği" belirtildi.

Golan Tepeleri'nde ve aynı bölgedeki Katsrin yasadışı yerleşimindeki "demografik büyümeyi teşvik planına" 40 milyon şekel (yaklaşık 11.2 milyon dolar) ayrılacağı belirtilen açıklamada, Netanyahu'nun, "Golan'ın güçlenmesi İsrail'in güçlenmesidir. Bu, şu dönemde özellikle önemlidir" ifadelerine yer verildi.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta Esad iktidarının El Kaide kökenli Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) tarafından sonlandırılmasından yararlanan İsrail ordusu Suriye’ye saldırılar başlattı.

Esad iktidarından kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.