İsrail, gözaltında tuttuğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerini bugün serbest bırakacak

İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyarak gözaltında tuttuğu 2 aktivisti bugün serbest bırakacağı açıklandı.

İnsan hakları ve hukuk örgütü Adalah’tan yapılan açıklamaya göre, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) yetkilileri Sumud Filosu aktivistleri Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk'in serbest bırakılmak üzere bugün İsrail göçmen bürosuna teslim edileceğini Adalah avukatlarına bildirdi.

Açıklamada, uluslararası sularda alıkonulan Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk’in İsrail'den önümüzdeki günlerde sınır dışı edilmesinin beklendiği belirtildi.

İsrail tarafından bir haftadan fazla bir süredir hukuksuzca gözaltında tutulan aktivistlerin İtalyan bayraklı bir gemiden kaçırıldıklarına dikkat çekilen açıklamada, İtalyan hükümetinin İsrail ordusunun hukuka aykırı saldırısını kınadığı da hatırlatıldı.

⁠KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NDA ALIKONULAN AKTİVİSTLER

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak, aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduktan sonra serbest bırakmadığı ve zorla ülkeye götürdüğü aktivistler; Ebu Kişk ve Thiago'nun yoğun fiziki işkence gördüğü ve sorguda ölüm tehditlerine maruz kaldığı belirtilmişti.