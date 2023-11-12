İsrail güçleri, Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü, 2 Filistinliyi yaraladı
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 1 Filistinliyi öldürdü, 2 Filistinliyi yaraladı, en az 7 Filistinliyi ise gözaltına aldı.
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Tulkerim, El Halil, Tubas, Nablus ve Ramallah kentleri ile çeşitli beldelere baskınlar düzenledi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nablus'a bağlı Barka beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri 34 yaşındaki Filistinli Muhammed Emin Mustafa Seyf'i ateş açarak öldürdü.
Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine baskın düzenleyen İsrail ordusu, 2 Filistinliyi yaraladı. Filistinliler ile çatışmaya giren İsrail askerleri, Tubas'taki olaylarda bir Filistinliyi gözaltına aldı.
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