İsrail güçleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 16 kişiyi daha gözaltına aldığı ve 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 4 bin 876'ya yükseldiği bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, gece boyunca El Halil, Nablus ve Tulkerim kenti ile Nur Şems Mülteci Kampı başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına düzenlediği baskınlarda 16 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 4 bin 876'ya çıktığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda kötü muamele, darp, gözaltına alınanların ve ailelerinin tehdit edilmesi, öldürme amacıyla doğrudan ateş açma ve evleri tahrip etme gibi ihlallerde bulunduğuna vurgu yapıldı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.