İsrail güçleri, Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda 25 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde aralarında serbest bırakılan esirler, 2 kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 25 Filistinliyi daha gözaltına aldığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 10 bin 200'e yükseldiği kaydedildi.