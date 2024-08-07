İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 620 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den beri Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 620'ye yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, "Öldürülenlerin 145'i çocuk, 9'u kadın" bilgisini verdi.

İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlilerin sayısının 620'ye çıktığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasında konuyla ilgili bilgi paylaşıldı.

"İşgalcilerin kurşunuyla 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da şehit olanların sayısı 620'ye yükseldi" ifadelerine yer verilen açıklamada, ölenlerden 145'inin çocuk, 9'unun kadın olduğu kaydedildi.

Resmi verilere göre, İsrail ordusunun Batı Şeria ve Kudüs'te bu sürede gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 10 bine ulaşırken, 5 binden fazla Filistinli de yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı tarihten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 39 bin 677 Filistinli hayatını kaybetmiş, 91 bin 645 kişi yaralanmıştı.