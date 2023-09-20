İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir okula göz yaşartıcı gaz bombası attı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli öğrencilerin eğitim gördüğü bir okula göz yaşartıcı gaz bombası attı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Selfit'teki Karava Beni Hasan beldesine baskın düzenledi. Burada bazı Filistinlilere, "C" bölgesinde ruhsatsız inşa edildiği bahanesiyle yapılarının yıkılacağını bildiren ihtarname verildi.

Baskın sırasında, İsrail güçleri ile bölge sakinleri arasında olay çıktı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun Karava Beni Hasan beldesindeki kız ilköğretim okuluna göz yaşartıcı gaz atması sonucu, onlarca öğrencinin boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.