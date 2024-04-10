İsrail güçleri Batı Şeria'da en az 7 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da en az 7 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, dün geceden sabah saatlerine kadar Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürdü.

Batı Şeria'nın Ramallah, Nablus, El Halil ve Beytüllahim kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyen İsrail güçleri, 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıkları da Tulkerem kentinde Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyen İsrail güçlerinin burada en az 5 Filistinliyi gözaltına aldığını ifade etti.