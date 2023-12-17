İsrail güçleri, Batı Şeria'da İHA ile düzenlediği saldırıda 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda 2 Filistinliyi öldürdü daha önce yaraladığı 1 kişi de kurtarılamadı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Mahmud Samir Cabir (22) ile Ğays Yasir Şehade (25) İsrail güçlerinin Nur Şems Mülteci Kampı'na İHA ile düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

Saldırıda bazıları ağır, birkaç kişi yaralanırken kimi Filistinliler de İsrail askerlerinin düzenlediği baskınlarda gözaltına alındı.