İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Cenin, Tubas ve Nablus kentlerine düzenlediği baskın ve saldırılarda bir Filistinlinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Cenin'in güneyindeki Kubatiye beldesine düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Buna göre, İsrail güçlerinin gece boyunca işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.