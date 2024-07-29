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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Ajans Haberleri
  • 29.07.2024 13:39
  • Giriş: 29.07.2024 13:39
  • Güncelleme: 29.07.2024 13:39
Kaynak: AA
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te baskınlarını sürdürdüğüne dikkati çekildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin son 48 saatte Batı Şeria’da en az 15 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında daha önce serbest bırakılanların da bulunduğu aktarıldı.

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