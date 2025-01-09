İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda en az 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın farklı kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.



Son baskınlarda en az 15 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, 50 Filistinlinin de kısa bir süreliğine alıkonulduktan sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.





