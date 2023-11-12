İsrail güçlerinin Batı Şeria’daki baskınında yaralanan 1 Filistinli öldü

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’daki Cenin kentine düzenlediği baskında yaralanan 1 Filistinlinin öldüğü bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, askeri araçlar ve buldozerler eşliğinde Cenin'e düzenlediği baskında Filistinlilerle çatışmaya girdi.

Filistin Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklama ise İsrail güçleri tarafından vurulan ve ağır yaralanan Emir Arkavi (23) isimli Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Çatışmalarda 1 Filistinli de yaralandı.