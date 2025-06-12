İsrail güçlerinin Madleen'de alıkoyduğu Şuayb Ordu ve Yasemin Acar serbest bırakıldı

İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası kara sularında alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistler Hüseyin Şuayb Ordu ve Yasemin Acar serbest bırakıldı.

AA'nın aktardığına göre Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail güçlerinin alıkoyduğu Madleen adlı gemide bulunan Şuayb Ordu ve Yasemin Acar'ın bugün serbest bırakıldıklarını ve İsrail'den ayrıldıklarını ifade etti.

İki aktivistin de Almanya'ya sınır dışı edilmesi bekleniyor.

GEMİDE 12 KİŞİ BULUNUYORDU

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC)" adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyordu.