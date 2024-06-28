İsrail, "güvenli bölgeler" arasında gösterdiği El-Mevasi'yi vurdu!

Refah'ta saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, bir kez daha Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. İsrail, saldırıyı Filistinlilerin gitmesini istediği "güvenli bölgeler" arasında gösterilen El-Mevasi'ye gerçekleştirdi.

Dünya 28.06.2024 14:50 Giriş: 28.06.2024 14:50

Güncelleme: 28.06.2024 14:57 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA