İsrail, "güvenli olduğunu" iddia ettiği bölgedeki Filistinlileri hedef alıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği ancak bu sabah boşaltılmasını istediği bölgeyi Filistinli sivillerin göçü sırasında vurdu.

Bölgede bulunan AA muhabirinin aktardığına göre İsrail ordusu, Han Yunus şehrinin doğusunda daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği yerleri bombaladı.

İsrail ordusunun saldırıları, Filistinlilerin zorunlu göçü sırasında düzenlenirken, binlerce sivil bombardıman altında bölgeden ayrılmaya çalıştı.

Filistinlilerin ayrılmaya çalıştığı sırada, bölgeden dumanlar yükseldiği kadın ve çocukların çoğunlukta olduğu binlerce kişinin panikle sağa sola koşuşturduğu görüldü.