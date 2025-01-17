İsrail güvenlik kabinesi ateşkesi onayladı

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını onayladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı rehine takası anlaşmasını onayladı.

İSRAİL KABİNESİ TOPLANACAK

Reuters da konuya ilişkin haberinde, İsrail güvenlik kabinesinin Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşmasının kabul edilmesi yönünde onay verdi. Bunu İsrail'in tüm kabinesinin bir araya geleceği toplantının izleyeceği ifade edildi.

Habere göre, İsrail kabinesi nihai oylama ve onay için yerel saatle 15.30'da toplanması bekleniyor.

HAMAS: ENGELLER ORTADAN KALKTI

Hamas, bugün yaptığı açıklamada İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması nedeniyle oluşan engellerin, arabulucuların çabalarıyla ortadan kalktığını belirtti. Açıklamada, "İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması nedeniyle oluşan engeller, arabulucuların çabalarıyla bu sabah ortadan kalktı" ifadelerine yer verildi.

TOPLANTI ERTELENMİŞTİ

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması üzerinde uzlaşıldığı duyurusuna rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anlaşmayı onaylamak için dün sabah yerel saatle 11.00'de toplanması gereken daraltılmış güvenlik kabinesi toplantısını Hamas'ı "anlaşmadaki uzlaşılara bağlı kalmamakla" suçlayarak ertelemişti.

Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen müzakerelerde Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi üzerine İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bugün toplanacağı duyurulmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisi, sabah saatlerinde yaptığı diğer açıklamada, Kabine'nin bugün toplanacağı bilgisini paylaşmıştı.