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İsrail Güvenlik Kabinesi, İran gündemiyle toplanıyor

İsrail Güvenlik Kabinesi, İran'a verilecek karşılığı görüşmek için toplanacak.

Dünya
  • 10.10.2024 17:24
  • Giriş: 10.10.2024 17:24
  • Güncelleme: 10.10.2024 17:27
Kaynak: AA
İsrail Güvenlik Kabinesi, İran gündemiyle toplanıyor
Fotoğraf: AA

İsrail Güvenlik Kabinesinin İran'ın füze saldırısına verilecek karşılığı görüşmek için bu akşam toplanacağı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Güvenlik Kabinesi'nin yerel saatle 20:30'da toplanacağı belirtildi.

Görüşmede, İsrail'in İran'ın füze saldırısına verilecek karşılığın ele alacağı ifade edildi. Haberde ayrıca bakanlardan İsrail'in İran'a vereceği karşılığı "onaylamalarının" isteneceği aktarıldı.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısı düzenlemişti. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

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