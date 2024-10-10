İsrail Güvenlik Kabinesi, İran gündemiyle toplanıyor
İsrail Güvenlik Kabinesi, İran'a verilecek karşılığı görüşmek için toplanacak.
Kaynak: AA
İsrail Güvenlik Kabinesinin İran'ın füze saldırısına verilecek karşılığı görüşmek için bu akşam toplanacağı bildirildi.
Yerel basında çıkan haberlerde, Güvenlik Kabinesi'nin yerel saatle 20:30'da toplanacağı belirtildi.
Görüşmede, İsrail'in İran'ın füze saldırısına verilecek karşılığın ele alacağı ifade edildi. Haberde ayrıca bakanlardan İsrail'in İran'a vereceği karşılığı "onaylamalarının" isteneceği aktarıldı.
İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısı düzenlemişti. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.