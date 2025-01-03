İsrail, Halep'teki savunma tesislerini vurdu

İsrail, Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'deki saldırılarına devam ediyor. Golan Tepelerindeki işgalini genişleten ve başkent Şam'ın 25 km güneydoğusuna yerleşen İsrail güçleri, ülkenin en büyük ikinci kenti olan Halep ilinin güneydoğusundaki Sefire ilçesine hava saldırısı düzenledi.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre İsrail güçleri, Sefire bölgesinde hava savunma üssü ve 404 nolu depoyu hava saldırısıyla hedef aldı.

İlk belirlemelere göre, düzenlenen yaklaşık on hava saldırısında bölgede ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

İsrail ordusu askerleri hava araçlarıyla indirme operasyonu yaparken, bölgedeki silahlı unsurlarla aralarında çatışmalar yaşanıyor.

Sefire bölgesinde, Esad yönetiminden kalma savunma sanayi tesisleri ile askeri araştırma merkezi bulunuyor.