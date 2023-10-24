İsrail halkı ‘Yaşananların sorumlusu Netanyahu’ diyor: Kaçışın yok Bibi

Gazze’de saldırıları süren İsrail, rehine krizi sebebiyle kara harekâtını erteledi. Halkın yaşananların sorumlusu olarak gördüğü Netanyahu’ya tepkisi büyüyor. Ülke basını: Netanyahu sorumluluğu orduya yıkmaya çalışıyor.

Dış Haberler

İsrail’in abluka altına alarak susuz, elektriksiz bıraktığı Gazzeli sivillere yönelik her gün yeni bir insanlık suçuna imza attığı saldırıları, 7 Ekim’den bu yana aralıksız sürüyor. Başta ABD ve İngiltere olmak üzere emperyalist güçler, Siyonist rejime ilk günden itibaren ‘koşulsuz desteğini’ dile getirirken, İsrail’de Netanyahu’ya yönelik tepkiler giderek büyüyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının 17’nci günü geride kaldı. Saldırıların ‘en kanlı gününün’ yaşandığını aktaran Filistin Sağlık Bakanlığı’na göre Gazze’de en az 5 bin 87 kişi yaşamını yitirirken yaralıların sayısı 15 bin 273’ü geçti. Batı Şeria’da da yaşamını yitirenlerin sayısı 95’e ulaşırken bin 828 kişi de yaralandı. Birleşmiş Milletler (BM) ise 14 yardım TIR’ının daha Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek Gazze’ye ulaştığını açıkladı.

İsrail ordusu kara harekatına hazırlanırken ordu radyosu, Tel Aviv’in bölgeye takviye ABD kuvvetleri gelene kadar Gazze Şeridi’ne yönelik "kara savaşını ertelemeye" karar verdiğini bildirdi. Öte yandan CNN International’a konuşan bir kaynak, ABD Başkanı Joe Biden’ın daha fazla rehinenin serbest bırakılması için Tel Aviv’e kara operasyonunu erteleme baskısı yaptığını belirtti.

İsrail ordusu Gazze’de en az 222 rehine olduğunu açıklarken, İsrail basını ve kamuoyunda yaşanan her şeyin sorumlusu olarak görülen Netanyahu’ya karşı tepkiler büyüyor.

Aylardır hükümet karşıtı protestolara sahne olan Tel Aviv’de halk, tekrar sokaklara indi. Binlerce İsrailli, Savunma Bakanlığı önünde toplanarak Netanyahu’yu istifaya çağırdı. Ateşkes çağrısında bulunarak rehinelerin serbest bırakılmasını isteyen İsrailliler “Çocuklarımızı eve getirin” sloganları attı.

ORDUYA YIKMAYA ÇALIŞIYOR

Yediot Ahronot’un bir diğer haberinde de Netanyahu ve ordu arasında güven krizi bulunduğu, bu yüzden Gazze savaşında ortak karar almanın zorlaştığı kaydedildi. Esirler konusunda çıkmazla karşı karşıya kalan hükümetin, “temel konularda mutabakata varmakta zorlandığı” belirtilen haberde “Netanyahu’nun, olup biten her şeyin sorumluluğunun üst düzey ordu yetkililerinde olduğuna inandığı” kaydedildi. Gazetenin bir başka haberine göre ise en az 3 bakanın, Netanyahu’yu 7 Ekim’de yaşananların sorumluluğunu üstlenmeye zorlamak için istifa edeceği belirtildi.

Haaretz gazetesi de Netanyahu’nun “Hamas saldırısının sorumluluğundan kaçmaya ve bu sorumluluğu orduya yüklemeye çalıştığını” yazdı. Askeri bir kaynağa dayandırılan haberde Netanyahu’nun “Orduya karşı kanıt toplayarak bir kampanya yürüttüğü” ve “Savaşın başından itibaren yıllardır görüşmediği birçok medya patronuyla bir araya geldiği” kaydedildi.

İSRAİLLİLER İSTİFASINI İSTİYOR

İsrail’in Yedioth Ahronot gazetesinin yayımladığı bir ankete göre katılımcıların yüzde 75’i 7 Ekim’de Hamas’ın gerçekleştirdiği saldırılarda yaşanan İsrail’deki güvenlik açığından Netanyahu’yu sorumlu tutuyor. Ankete katılanların yüzde 66’sı savaşın ardından Netanyahu’nun istifasını isterken, yüzde 64’ü savaştan sonra İsrail Meclisi’nin feshedilmesini ve genel seçimlerin yapılmasını talep ediyor. Önceki seçimde Netanyahu’nun partisi Likud’a oy verdiğini belirtenlerin yüzde 45’i de savaşın hemen ardından seçimlerin yapılmasını istiyor.