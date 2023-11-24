İsrail-Hamas arasında 4 günlük ateşkes: Mısır'dan Gazze'ye yakıt girişi başladı

İsrail ve Hamas arasında yapılan 4 günlük ateşkes kapsamında Mısır’dan Gazze'ye yakıt yüklü tırların girmeye başladı. Ateşkes süresince Gazze'ye 130 bin litre dizel yakıt ile 4 tır gaz getirilecek. Cuma günü boyunca da Gazze'ye gıda, insani yardım ve tıbbi malzeme yüklü 230 yardım tırı ulaştırılacak.

Dünya 24.11.2023 11:02 Giriş: 24.11.2023 11:02

Güncelleme: 24.11.2023 11:09 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Hamas ile İsrail'in vardığı ateşkes kapsamında Mısır’dan Gazze Şeridi'ne yakıt yüklü tırların girmeye başladığı belirtildi. Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafındaki kaynaklar yakıt girişinin başladığını doğruladı. Söz konusu yardım tırlarının akaryakıt ve mutfak tüplerinde kullanılmak üzere gaz taşıdıkları kaydedildi. ATEŞKES BOYUNCA YAKIT VE İNSANİ YARDIM ULAŞTIRILACAK Ateşkes süresince Gazze'ye 130 bin litre dizel yakıt ile 4 tır gaz getirilecek. Cuma günü boyunca da Gazze'ye gıda, insani yardım ve tıbbi malzeme yüklü 230 yardım tırı ulaştırılacak. Gazze Şeridi, normal şartlarda günlük 400 bin litre, yani 500 tır yakıta ihtiyaç duyuyor. Hastanelerde birincil ihtiyaç olan, kuyulardan su çıkarılmasına olanak sağlayan dizel yakıt, Gazze halkı için hayati önceliğe sahip. *** İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakıt girişini engellemesiyle birçok hastane elektriksiz kaldığı için faaliyetlerini sürdürememiş, ambulanslar hizmet dışı kalmış, doktorlar cep telefonu ışığıyla cerrahi operasyonlar gerçekleştirmişti. Gazze’deki çatışmaların ilk haftasında, bölgedeki tek elektrik santrali yakıt yetersizliği nedeniyle elektrik üretimini durdurmuştu. Daha sonra da hastaneler, telekomünikasyon şirketleri, sağlık merkezleri, evler ve kuyudan su çıkarımı için kullanılan jeneratörleri çalıştırmak için gerekli yakıt tükenmişti. Hamas, dün, insani aranın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tırının girişini kapsadığını duyurmuştu. Gazze'de 4 günlük geçici ateşkes başladı: Esir takası yapılacak