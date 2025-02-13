İsrail: "Hamas cumartesi günü 3 esiri serbest bırakmazsa ateşkes sona erecek"

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mencer, Hamas’ın cumartesi günü sağ olan 3 İsrailli esiri serbest bırakmaması halinde ateşkesin sona ereceğini belirterek, "3 sağ esir cumartesi günü Hamas tarafından serbest bırakılmalı. Eğer bu 3 kişi serbest bırakılmazsa, Hamas esirlerimizi cumartesi öğlene kadar iade etmezse, ateşkes sona erecek" dedi.

HAMAS, ESİR TAKASINI ERTELEMİŞTİ

Hamas, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle 15 Şubat'ta yapılması planlanan 6'ncı esir takasının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini kaydetmişti.

Esir takasına ilişkin yapılan görüşmelerin ardından Hamas, bugün yaptığı açıklamada, "Hamas, belirlenen takvime göre esir takası da dahil olmak üzere ateşkes anlaşmasına bağlılığını teyit etti" ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP: KIYAMET KOPSUN

Hamas'ın takası askıya almasının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı.